Şiirden uzaklaşınca güzel davranışlar azalıyor

Şair, yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, konuk olduğu programda, “Şiirden uzaklaştıkça toplumun bedi davranışları azalıyor. İnsanların estetik davranışları, güzel davranışları azalıyor” dedi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul Şubesi internet ortamında gerçekleştirdiği programlara bir yenisini daha ekledi. “Şiirin Topluma Etkisi” başlıklı programda Prof. Dr. Nurullah Genç, konuşmalarını gerçekleştirdi.



Prof. Dr. Nurullah Genç, “Şiir, hayatımızın birçok alanına hitap ediyor. Duygularımıza hitap ettiği gibi ilim, irfan, davranışlarımıza, değer yargılarımıza hitap ediyor. Şiir, Allah’ın insana verdiği en güzel sanatlardan biridir. Toplum bu muhtevadan haberdar olduğunda şiirler onların hayatına etkili bir şekilde girer. Çünkü şiirin diğer sanatlardan bir farkı vardır. Kolayca ezberleyebilirsiniz. Tekrarı belli olduğu gibi akılda kalması kolaydır. Şiirin etki alanı büyüktür” diye konuştu. Genç, “Şiir önce söz olarak söylenirdi. Sonrasında yazıya geçildi. Şiirin en büyük özelliği hafızalara girmesidir, ezberlenebilmesi ve birilerine aktarılmasıdır. Bir ülkede edebiyatta, şiirde ezberlenemeyecek şiirler yazılıyorsa, toplum şiirden kopacak demektir. Son yüzyılda biz bunu çok acı bir şekilde yaşadık. Hâlâ yaşıyoruz. Bugün edebiyat dergilerine bakın, hangi şiir ezberlenebilir, hangisi akılda kalabilir? Şiirden uzaklaştıkça toplumun bedi davranışları azalıyor. İnsanların estetik davranışları, güzel davranışları azalıyor; daha kaba daha hoşnutsuz davranışlar oluyor” ifadelerini kullandı.



Programda ESAM Genel Başkanı Recai Kutan’ın, Nurullah Genç’in Yağmur şiirini okuduğu video ile Genç’e sürpriz yapıldı. Genç, Kutan’ın şiirini okumasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Recai Bey’e Allah hayırlı uzun ömürler versin. Çok güzel bir sürpriz oldu. Güzel bir büyüğümüzden şiirimi dinlemek hoş oldu. Allah razı olsun” dedi. Genç, programın sonunda Uyan Artık Yiğidim şiirini okurken, “Bu bizim gençlik marşımızdır. 1993 yılında rahmetli Erbakan Hocamızın ellerinden ödülünü almıştım. Benim için hatırası çok büyüktür. Akif İnan ağabey de arayıp tebrik etmişti” diye konuştu.

