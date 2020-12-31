Sigorta eksperleri için 2021 yılı levha kayıt ücreti belli oldu

Sigorta acentelerinin Levha kayıt ücretleri ve aidat ücretinde artışa gidildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) yaptığı son toplantıda 2021 yılı için geçerli olacak levha kayıt ve aidat ücretleri belli oldu.

Ücret artışları TOBB'un internet sitesinden duyuruldu.

Artışlar 2021 yılı için geçerli olacak.

TOBB'dan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin 27.11.2020 tarihli toplantısında; 1 Ocak 2021 gününden itibaren 31 Aralık 2021 günü bitimine kadar (bu tarihler dahil) Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunan Sigorta Acenteleri için (evraklarını eksiksiz şekilde ilgili Odaya teslim etmek kaydıyla)

Levha kayıt ücreti 24.750,-TL

2021 yılı Levha aidatı ise, 100 TL olarak belirlenmiştir.”

Sigorta acenteleri 2020 yılı için 22 bin TL Levha kayıt ücreti; 90 bin TL de aidat ödüyorlardı.

