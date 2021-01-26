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Signal'den WhatsApp'ı üzecek adım!
Facebook bünyesindeki WhatsApp'ın güncelleme koşulunun tepkiye yol açması sonrasında alternatif uygulamalarda artışlar yaşanıyor.
GÜNDEM 26.01.2021, 10:58
Ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarını dikkate almayan gizlillik politikası kapsamındaki güncelleme tartışmalarının yankıları devam ediyor.
WhatsApp'ın güncelleme kararı sonrasında milyonlarca kullanıcı alternatif uygulamalara yönelirken gündemde olmayan Signal platformu tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı.
Yaşanan ilgi sonrasında kendisini tercih eden kullanıcıları tutundurmak isteyen Signal, yeni kullanıcıları elinde tutmak için platforma yeni özellikler entegre etme çalışmalarına hız verdi.
Bu çerçevede WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni değişikliklere göre Signal'e WhatsApp'ta görmeye alıştığımız bir dizi yeni özellik geliyor.
Signal'ın kullanıcı sayısında ciddi artış meydana gelmesiyle hizmete sunacağı yeni özellikler arasında animasyonlu çıkartmalar ve özel sohbet duvar kağıtları yer alırken, grup görüşme sayısı da yükseliyor.
Ayrıca Signal'de grup görüşmelerindeki katılımcı sayısı 5 ile sınırlıyken, güncelleme sonrası bu sayı 8'e çıkacak.
WhatsApp'ın güncelleme kararı sonrasında milyonlarca kullanıcı alternatif uygulamalara yönelirken gündemde olmayan Signal platformu tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı.
Yaşanan ilgi sonrasında kendisini tercih eden kullanıcıları tutundurmak isteyen Signal, yeni kullanıcıları elinde tutmak için platforma yeni özellikler entegre etme çalışmalarına hız verdi.
Bu çerçevede WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni değişikliklere göre Signal'e WhatsApp'ta görmeye alıştığımız bir dizi yeni özellik geliyor.
Signal'ın kullanıcı sayısında ciddi artış meydana gelmesiyle hizmete sunacağı yeni özellikler arasında animasyonlu çıkartmalar ve özel sohbet duvar kağıtları yer alırken, grup görüşme sayısı da yükseliyor.
Ayrıca Signal'de grup görüşmelerindeki katılımcı sayısı 5 ile sınırlıyken, güncelleme sonrası bu sayı 8'e çıkacak.
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