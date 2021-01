Signal uygulaması nedir? Elon Musk WhatsApp yerine önermişti

Signal uygulaması WhatsApp'ın yeni gizlilik politikasının ardından gündeme geldi. Tesla ve SpaceX'in patronu aynı zamanda dünyanın en zengin insanı Elon Musk, WhatsApp'a alternatif olarak önerdiği Signal, şifreli bir sesli arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Elon Musk'ın WhatsApp yerine önerdiği Signal uygulamasında tüm sesli ve görüntülü aramalarınız, dosya paylaşımlarınız, kısacası uygulama içinde gerçeklesen her şey üst düzey güvenlik protokolleriyle uçtan uca şifreleniyor.



Signal uygulması aynı WhatsApp gibi şifreli bir sesli arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Fakat WhatsApp 8 Şubat'ta gizlilik politikası değiştirdiği için artık çokta güvenli değil. Tıpkı Facebook uygulamasında olduğu gibi.. Signal uygulamasında ayrıca mobil uygulamaları bire bir sesli ve görüntülü arama yapabilir, ve Android sürümü SMS uygulaması olarak da kullanılabilir.

Standart cep telefon numaralarını kullanan Signal, diğer Signal kullanıcılarıyla tüm iletişimleri güvence altına almak için uçtan uca şifreleme yapar. Uygulama, kullanıcı kişilerinin kimliğini ve veri kanalının bütünlüğünü bağımsız olarak doğrulayabilecekleri mekanizmalar içerir.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Elon Musk, 'Signal kullanın' demekle yetindi. Diğer bir deyişle WhatsApp'ın bırakılmasını tavsiye eden Musk, alternatif bir iletişim aracı olan Signal'i takipçilerine tavsiye etti.



Signal ile ilgili Hürriyet yazarlarından Özcan Çıkmaz, uygulama hakkında merak edilenleri okuyucularına aktardı. Signal uygulamasında her şeyin şifrelendiğini belirten Çıkmaz, "Telefonunuzun bile yedeğini alsanız, hiç bir şekilde konuşmalarınız buna dahil olmuyor. Dolayısıyla hackerler size ulaşamıyor. Kurumsal kullanıcıların güvenlik protokolleri açısında da bu son derece önemli bir özellik!" dedi.

Signal uygulamasının ses aramasındaki ağır şifrelemeden dolayı arama birkaç saniye geç başlasa da ses kalitesi çok yüksek ve Whatsapp’taki kesilmelerin yaşanmadığını aktaran Çıkmaz, şunları kaydetti:



"Whatsapp kişi listenizi şifrelemiyor dolayısıyla listeniz ve kimlerle hangi saatte görüştüğünüzün kayıtları, sunucularına kaydediliyor. Signal’de ise her şey şifreleniyor!

Whatsapp’ta mesajlarınız telefonunuzda durduğu sürece şifreli korunuyor ancak herkesin zorunlu olarak tüm konuşma geçmişinin yedeğini (back-up) alıyorlar. Bu yedeklemeler maalesef şifrelenmiyor ve bir şekilde bulut hesabınıza erişenlere karşı, sizi savunmasız bırakıyor. Facebook’un bu verileri okuyarak şirketlere sattığı da söylentiler arasında!

Signal’de ise telefonunuzun bile yedeğini alsanız, hiç bir şekilde konuşmalarınız buna dahil olmuyor. Dolayısıyla hackerler size ulaşamıyor. Kurumsal kullanıcıların güvenlik protokolleri açısında da bu son derece önemli bir özellik!"