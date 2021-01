Signal Play Store'da WhatsApp'ı geçti! Signal hangi özelliklere sahip?

WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi kapsamına ilişkin özelliği kullanıcılardan tepki görürken kamuoyunda farklı mesajlaşma uygulamaları hakkında öneriler konuşulmaya başlandı.

Kullanıcıların mahremiyetini dikkate almayarak yeni gizlilik politikasını uygulamaya koyan WhatsApp uygulamasına alternatif olarak Telegram ve Signal, Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar arasına girdi.

Program indirme uygulaması Play Store'da Telegram ve Signal en çok indirilen mesajlaşma programı olurken WhatsApp'ın yavaş yavaş kullanımdan düşmeye başladı.

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi olan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Signal kullanın" demişti.

Ayrıca Elon Muck'un paylaşımı sonrası sıkça adı duyulmaya başlanan Signal uygulamasının, Türkiye'de kullanılan mesajlaşma uygulamaları listesinde WhatsApp'ı geride bıraktı.

Telegram, Android uygulama mağazası Play Store'da şu anda Türkiye'deki en popüler mesajlaşma uygulaması konumundayken, hemen ardından Signal, üçüncü sırada ise WhatsApp geliyor.

WhatsApp'ın yerine geçebilecek ve Elon Musk tarafından önerilen Signal mesajlaşma uygulaması şu özelliklere sahip:

-"Gizlilik isteğe bağlı bir seçenek değil, Signal'in çalışma şeklidir. Her ileti, her arama, her zaman" ifadelerini kullanan Signal uçtan uca şifrelemeye sahip,

-Yazılı, sesli iletiler, fotoğraflar, videolar, GIFler ve dosyaları ücretsiz olarak paylaşılabiliyor.

-SMS ve MMS ücretlendirmesine tabii olmamanız için Signal telefonunuzun veri bağlantısını kullanıyor,

-Uzun mesafe ücretlerine tabi olmadan, ses ve görüntülü arama yapılabiliyor,

-Kullanıcılar çıkartma paketleri oluşturup paylaşabilir,

-Grup sohbetleri oluşturulabilir,

-Reklam içermez.