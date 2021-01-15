Signal mesajlaşma uygulaması çöktü! İşte detaylar

WhatsApp boykotu sonrasında milyonlarca kullanıcı Signal'e geçmişti. Signal mesajlaşma uygulaması çöktü. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada sorun ile ilgilendikleri belirtildi.

WhatsApp hizmet sözleşmesi nedeniyle kullanıcılar alternatif uygulama arayışına geçmiş ve Elon Musk'ın önerisiyle Signal mesajlaşma uygulaması son 1 haftada yüzde 4600 büyüme göstermişti. Signal, Türkiye'de çok tutunamasa da yine ülkemizde yüzbinlerce insan tarafından kullanılıyor.

Shift Delete'in aktardığı habere göre Signal mesajlaşma uygulaması, yaklaşık 1 saat önce sunucu problemiyle gündeme geldi ve çöktü. Signal’in resmi Twitter hesabında ” Teknik sorun yaşıyoruz. Hizmeti mümkün olan en kısa sürede kullanıma açabilmek için çalışıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Ülkemizdeki Signal kullanıcılarını da etkileyen sorunun ne zaman çözüme kavuşacağı ne yazık ki bilinmiyor. Her ne kadar sorun ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmasa da, sohbet uygulamaları arasında en güvenli seçeneklerden biri olduğu bilinen Signal’e siber saldırı olma ihtimali üzerinde duruluyor.

