Sigarayı bırakınca 10 bin lira kazandı!

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Tağlı Tepealan Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası 30 yıl içtiği sigarayı 2017 yılında bıraktı.

Sigarayı bırakmasın ardından her gün sigara parasını biriktiren 49 yaşındaki Selahattin Ağcık, evdeki bir çöp kovasını kumbaraya dönüştürerek 3 yılda 10 bin lirayı aşkın para biriktirdi.

İlçede pazarcılık yapan Ağcık, sigarayı bırakarak hem daha sağlıklı kaldığını hem de para biriktirdiğini söyledi.

Ağcık şimdiye kadar kovayı üç kez parayla doldurmayı başardığını dile getirdi.





Ağcık, sigarayı aralıksız 30 yıl içtiğine dikkati çekerek, "Keşke daha önce bıraksaydım, çok pişmanım. Eğer ben 30 yılın parasını biriktirmiş olsaydım şimdi iki evim olurdu." ifadesini kullandı.

Sigara içenlere bırakma çağrısında bulunan Ağcık, "Ben başardım, onlar da başarabilir. İmkansız olsa ben bırakamazdım çünkü 30 yıl içtim. Demek ki bırakılabiliyormuş." diye konuştu.



