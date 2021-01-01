Sigara izmaritinden çıkan yangında 20 dönümlük alan kül oldu!
Ordu'nun Ünye ilçesinde sigara izmaritinin neden olduğu örtü yangınında 20 dönümlük arazi kül oldu.
GÜNDEM 01.01.2021, 22:30
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Alınan bilgiye göre, Ünye'ye bağlı Kuşdoğan Mahallesi Kavunlu mevkiinde Mustafa Y. bahçede arazi temizliği yaptığı sırada yorulup bir sigara içti. 'Yangın çıkmasın' diyerek torununa sigaranın izmaritini ‘söndür’ diye verdi.
Torunu M.T.Y. de sigaranın izmaritini ağaç kabuğunun içinde söndürdüğünü zannederek işlerine devam etti. Ancak bir süre sonra izmaritin atıldığı bölgeden dumanlar çıkmaya başladı. Dede ve torunu yangına müdahale gederken, komşuları da söndürme çalışmasına katıldı.
İhbar üzerine olay mahalline gelen Orman İşletme ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında 20 dönüm alan zarar gördü. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Torunu M.T.Y. de sigaranın izmaritini ağaç kabuğunun içinde söndürdüğünü zannederek işlerine devam etti. Ancak bir süre sonra izmaritin atıldığı bölgeden dumanlar çıkmaya başladı. Dede ve torunu yangına müdahale gederken, komşuları da söndürme çalışmasına katıldı.
İhbar üzerine olay mahalline gelen Orman İşletme ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında 20 dönüm alan zarar gördü. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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