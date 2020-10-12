Sigara içmek için çakmağını çıkartan kişiye kundakçı muamelesi yapıldı

Hatay’da sigara içmek için cebinden çakmağını çıkaran bir kişi çevredekilerin kendisini kundakçı sanması sonucu darp edildi. Kanlar içinde kalan kişi, polisler tarafından hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi sigarasını yakmak için cebinden çakmak çıkardı. Çakmağı çakmaya çalıştığı sırada çevredeki diğer vatandaşların dikkati çekti.

Rüzgar nedeniyle yanmayan çakmağa elini siper eden kişi, çevredekilerin saldırısına uğradı.

Darp edilen kişi, arkadaşıyla birlikte motosikletle kaçmaya çalışırken kalabalık grubun arasında kaldı. Aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan kişi olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Olayı gerçekleştiren kalabalık grubun, elindeki çakmaktan dolayı kundakçı olduğu gerekçesiyle kişiyi darp ettiği ileri sürüldü.

Polis ekipleri yaralanan kişiyi önce hastaneye daha sonra ise polis merkezine götürerek ifadesini aldı.



