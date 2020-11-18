Sigara içilmesi yasak olan yerler! Sigara içmenin cezası ne kadar?

İçişleri Bakanlığı'dan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada sokakta sigara içilmesini yasakladı.

Yayımlanan son genelge ile ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı devam ediyor.

İstanbul Valiliği ise sigara içmenin yasak olduğu 125 sokak, 93 cadde, 84 meydanın listesini paylaştı.



81 ili kapsayan bir genelgeyle sokakta sigara içme yasağı uygulamasını yürürlüğe koyan İç İşleri Bakanlığı, sigara içme alanlarının genişletebileceği bildirildi.



İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır.

İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi İstanbul Valiliği'nce yayımlanırken yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacak.















