Sigara içerken uyuya kalan yaşlı adam yanarak can verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İçmeler mevkiinde meydana gelen olayda bir evin yanındaki çardak benzeri alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden komşular, yangına tez zamanda müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından olay bölgesinde Mehmet Top isimli 85 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni bulunurken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme yaptı. Cenaze ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

7 çocuk babası Mehmet Top isimli vatandaşın, nefes darlığı çektiği için evin dışındaki çardak benzeri alanda uyuduğu öğrenildi. İlk incelemelere göre yangının, Mehmet Top'un içtiği sigaradan çıktığı tahmin ediliyor.

