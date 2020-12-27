Sigara fiyatları düşer mi? Sigaraya 2021'de indirim gelecek mi?

Sigara fiyatları 2021 için önemli bir karar geldi. Milyonlarca sigara tiryakisini şaşırtan bir karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlandı. Yıllar sonra ilk kez sigara ve tütün ürünlerinden alınan ÖTV oranı düşürüldü. Fakat vergi metrahı değişmedi. Sigaraya zam beklenirken, muhtemel bir indirim yaşanabilir. Peki sigara fiyatları düşecek mi?

Sigarada önceden yüzde 67 ila yüzde 80 olan ÖTV oranı, son alınan karar ile birlikte yüzde 63’e düşürüldü. Kanunda;

3328 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar yayınlandı.



Resmi Gazete'de yayınlanan karar hem enflasyon ile mücadele, hem de kaçak sigaranın önüne geçilmesi için alındı. Alınan karar ile sigara fiyatları 2019 dönemine dönebilir.

Karar uyarınca 2021 Ocak- Haziran dönemi için Ocak ayında bir maktü vergi de fiyatlara yansımayacak.



