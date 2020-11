Sıfır otomobile binerken dikkat etmeniz gerekenler!

Dolar ve euro yükseldi, MTV ve ÖTV zamları malum ama yine de çoğu insanın hayalinde aklına her istediğinde rahatça bir yerlere gideceği, üstün teknolojik özelliklere sahip sıfır otomobil almak vardır.

İçinde bulunduğumuz dijitalleşme çağı araba sektöründe de hemen her şeyi değiştiriyor.

Eğer bütçeniz el veriyorsa, 0 araç almak her zaman daha mantıklıdır. Çünkü fabrikadan çıkan bir araç firmaların garantisi altında olduğu için kafanız rahat olacaktır.



Sıfır bir otomobil aldığımız da ister istemez bizim de bakış açımız değişir. Onu test etmek için heyecanla bekleriz. Anacak sıfır araçların maksimum güçlerini test etmek hemen mümkün olacak bir şey değil. Bunun için bir alışma sürecinden geçmelisiniz.

Bu alışma sürecinin en önemli ayağı motordur.

Motorun genişleyen, büzülen ve esneyen piston segmanlarının silindir duvarlarına düzgün bir şekilde oturmasını sağlamak bir alıştırma dönemi ister.

Motordaki basınç değerlerinin, normal çalışma sıcaklık değerlerinin ve yağın akışının düzenlenmesi bu mekanik alıştırma dönemi için oldukça önemlidir.

Ayrıca, üretim sürecinden kaynaklanan pistonlarda veya silindir duvarlarında kusurlar varsa, motoru çok hızlı ve çok erken çalıştırmak bu kusurları daha da kötü hale getirebilir. Bu da motorun silindirleri içinde “sıcak noktalara” yol açar ve bu da gelecek yıllarda sorunlara neden olabilir.

Bu mekanik alıştırma döneminde üretimden kaynaklanacak kusur ya da sorunların belirlenmesi için de mühimdir.

İşte bu yüzdendir ki motoru çok hızlı ve çok erken çalıştırmak bir çok kusuru da beraberinde getirebilir.

Bu sıkıntılara maruz kalmamak için üreticinin önerdiği alıştırma ayarlarında otomobilinizi bir süre kullanmanız daha akıllıca bir hareket olacaktır.

Dikkat ettiğiniz bu önemli adımlar ileride daha iyi bir yakıt ekonomisi, daha iyi bir sürüş performansı, daha az yanma veya yağ sızdırma şansı ve genel olarak daha uzun motor ömrü sağlayacaktır.

Bu alıştırma süreleri otomobilden otomobile göre değişkenlik gösterir.

Alıştırma süresi içinde, motor kötü şekilde kullanılırsa ileriki zamanlarda başınız epey ağrıyabilir.



Sıfır bir otomobil almadan yapmanız gereken en önemli şey kullanım amacını belirlemeniz olacaktır.

Model ve bütçeden önce bir çok kriteri göz önünde bulundurmanız gerekir.

* Otomobilinizi daha çok kısa mesafede mi kullanacaksınız yoksa uzun mesafemi?

* Aracınızı iş amacıyla mı kullanacaksınız yoksa aile bireylerinizle gezinti durumlarında mı?

*Aracınızda nasıl özellikle olmasını istiyorsunuz?

* Aracınızın ekonomik mi hızlı mı güvenilir mi olmasını istersiniz

* Otomobilinizi uzun süreli mi kullanacaksınız yoksa al sat amacıyla mı?