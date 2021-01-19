Sıfır model araçlar Avrupa'dan Anadolu'ya trenle taşındı

OMSAN Lojistik, Avrupa ile Asya'yı İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren Marmaray üzerinden dünyanın ilk kıtalar arası otomobil taşımacılığını gerçekleştirdi.

OMSAN Lojistik, 550 metre uzunluğundaki oto taşıma treni ile 200 adetten fazla otomobili, kesintisiz demiryolu hattında, Romanya ve Bulgaristan üzerinden İzmit Köseköy'e ulaştırdı.

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Cömert Varlık, “Pandemi dönemiyle birlikte güvenilir aynı zamanda kesintisiz ulaşım anlamında daha da önem kazanan demiryolu taşımacılığı, ülkemizde özellikle son dönemde gerçekleşen teknolojik yeniliklerin ardından, önümüzdeki dönemde de en çok tercih edilen alternatiflerden biri olacak. Marmaray'ın taşımacılık için tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte de Türkiye'nin ihracat ve ithalat süreçlerine, dolayısıyla ekonomimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. OMSAN Lojistik olarak, başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu seferin ardından yeni uluslararası tren seferlerinin düzenlenmesi için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

