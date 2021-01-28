Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ ziyaretinde ilginç bir olay yaşandı. Erdoğan'ın yolunu kesen bir grup vatandaş, tefecilik yaptığı söylenen Sıddık Erikli adlı kişiyi şikayet ettiler. Peki Sıddık Erikli kimdir, ne iş yapıyor, külliyenin adamı mı?



Sıddık Erikli ile ilgili şikayetler Erdoğan'a yapılırken Elazığ’ın yerel gazetelerinde de birçok haberin yapıldığı ortaya çıktı. Sıddık Erikli'nin kriptolu telsiz kullandığı iddia edilirken Elazığ'ın Manşet23 Gazetesinde yer alan iddialar da çok tartışılacak gibi...

İşte Manşet23 Gazetesinde yer alan iddialar



Vatandaşlar Erdoğan’a “Sıddık Erikli Muş’tan gelmiş. ‘Devlet benim. Ben Külliye’nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım’ diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. ‘Ben Külliye ile görüşüyorum’ diyor” diye şikayetlerini anlattı. Bu sözler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındakilere dönerek bilgi aldı. O anlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da not aldığı görülüyor.

