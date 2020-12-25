Sıcak yuvaya kavuştular

Suriye’de çıkan iç kargaşanın ardından bölgede yardım çalışmalarına devam eden Türkiye Diyanet Vakfı, savaş mağduru ailelere yönelik başlattığı “Bir İyilik Sıcak Bir Yuva Projesi” kapsamında, 1753 İyilik Konutu’nu tamamlayarak ailelere teslim etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye’de savaş mağduru ailelere yönelik başlattığı “Bir İyilik Sıcak Bir Yuva” projesi kapsamında 1753 İyilik Konutunu tamamlayarak ailelere teslim etti. İç savaşın başladığı 2011 yılından beri mağdur ve mazlumlara gıdadan barınmaya, giysiden sağlık hizmetlerine, eğitimden dini faaliyetleri destekleme hizmetine kadar her alanda aralıksız destek veren Türkiye Diyanet Vakfı, çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren aileleri sıcak bir yuvaya taşıyabilmek ve daha düzenli bir hayat sunabilmek için de proje geliştirdi.



Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Türk Milletinin yardım elinin mazlum ve mağdurlara ulaştırılması konusunda köprü vazifesi gördüklerini söyledi. İyilik Konutlarının da bunun en güzel örneklerinden birisi olduğuna dikkat çeken Açık, “2020 yılının Ocak ayında hayata geçirdiğimiz ‘Bir İyilik Sıcak Bir Yuva’ projesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından farklı sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile İdlib ve Azez bölgesinde bu zamana kadar 1753 konutu ailelerimize teslim ettik. 1000 İyilik Konutunun inşaat çalışmalarına da başladık. Bölgede 5 bin konutu tamamlayarak ailelere teslim etmeyi hedefliyoruz. 30 metrekare büyüklüğünde 1+1 olarak inşa edilen mutfak, banyo ve tuvaleti içerisinde olan ve her türlü olumsuz hava şartlarına karşı korunaklı bir yuva olan konutlarımız ailelerimize daha sağlıklı bir yaşam imkanı sunuyor” diye konuştu.

