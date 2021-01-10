Sıcak bir yuvaya kavuştular!

Diyanet-Sen, Suriye’de savaş ortamında ve ağır kış şartlarında hayat mücadelesi veren Suriyeliler için İdlib’de “İyilik Evleri” konutları inşa etti.



Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Diyanet Vakfı’nın ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren Suriye’deki aileler için başlattığı “Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva” kampanyasına İdlib’de yaptırdıkları iyilik evleri ile katkıda bulundu.

İnşa ettirdikleri konutları ziyareti sonrası konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, savaşların insan ve doğa üzerindeki yıkıcı etkisini Suriye’de en acı bir şekilde gördüklerini belirterek, “2011 yılında Suriye’de savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimize kucak açtık. Sizleri muhacir kardeşlerimiz olarak gördük ve ülkemizde birçok Suriyeli kardeşimiz halen hayatını sürdürmektedir. Savaş ortamında kalan hayatını bu zorlu şartlarda idame ettirmeye çalışan kardeşlerimize yardım amacıyla bugün buradayız” dedi.



Her insanın sıcak bir yuvada yaşamaya hakkı olduğunun altını çizen Güldemir, “Bizler de bu düşünce ile bugün İdlib’de Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile yaptırdığımız iyilik evlerinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gönlümüz savaşın bir an önce bitmesi ve herkesin kendi evinde mutlu bir şekilde yaşamasıdır tabii ki. Ama en azından bu sağlanana kadar zorlu kış şartlarında hayat mücadelesi veren kardeşlerimize küçük bir yuva sunmak tarifi imkânsız bir mutluluktur. Medeniyetimizin, dinimizin gereği olan yardımlaşma, zor durumdakilerin derdine derman olma geleneğimizden taviz vermeden insanlığımızın, Müslümanlığımızın gereğini yerine getiriyoruz. İmkânı olan herkesi bu kampanyaya destek olmaya, savaş mağduru bir aileye sıcak bir yuva kurmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

