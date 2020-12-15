Siber saldırılar paniğe neden olmuştu! ABD harekete geçti
ABD'de Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıklarına yapılan siber saldırılar paniğe neden olmuşken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Siber Birleşik Koordinasyon Grubu kurdu.
GÜNDEM 15.12.2020, 21:09
Yaptığı yazılı açıklamayla ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, "26 Temmuz 2016'da imzalanan Başkanlık Politikası Yönergesine uygun olarak son dönemde yaşanan ciddi siber güvenlik olaylarıyla mücadele için ABD hükümetinde ortak bir çaba sağlamak için Siber Birleşik Koordinasyon Grubu kurduk." duyurusunda bulundu.
Söz konusu grubun, siber saldırıları tespit etme, saldırıları azaltma, çözme ve yanıt verme konusunda kapsamlı ve sürekli koordinasyon imkanı sunduğunun altını çizen Ullyot, "Yüksek düzeyde eğitim almış ve deneyimli profesyoneller bu konu üzerinde özenle çalışıyorlar." diye konuştu.
Hafta sonu ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar olmuştu. Söz konusu saldırıların ardında Rus hükümetinin olduğu iddia edilmişti.
Söz konusu grubun, siber saldırıları tespit etme, saldırıları azaltma, çözme ve yanıt verme konusunda kapsamlı ve sürekli koordinasyon imkanı sunduğunun altını çizen Ullyot, "Yüksek düzeyde eğitim almış ve deneyimli profesyoneller bu konu üzerinde özenle çalışıyorlar." diye konuştu.
Hafta sonu ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar olmuştu. Söz konusu saldırıların ardında Rus hükümetinin olduğu iddia edilmişti.
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