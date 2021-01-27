Shinji Kagawa'nın yeni takımı belli oldu!

2 Ekim’den beri kulüpsüz olan Shinji Kagawa, Yunan ekibiyle anlaşma sağladı. 31 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Ligi’nde 4. sırada yer alan PAOK’a transfer oldu. Kagawa, PAOK ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.



PAOK, dev takımlarda forma giyen Shinji Kagawa’nın 5. takımı olacak. Tecrübeli futbolcu daha önce Borussia Dortmund, Manchester United, Beşiktaş ve Real Zaragoza takımlarında oynadı.



PAOK’a transfer olan Shinji Kagawa son olarak İspanyol ekibi Real Zaragoza’da forma giyiyordu. Real Zaragoza ile geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Japon futbolcu, 4 gol 2 asistlik performans sergilemişti.



Shinji Kagawa, 2018-19 sezonunun ikinci devresini Süper Lig’de geçirmişti. Alman devi Borussia Dortmund’dan kiralık olarak Beşiktaş’a gelen ve 14 maça çıkan Kagawa, 4 gol atıp 2 asist yaptı.

