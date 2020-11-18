Shazam açıkladı: Tüm zamanların en çok aranan şarkısı hangisi?
Müzik tanıma uygulaması Shazam, tüm zamanların en çok Shazam'lanan ilk 100 şarkısını açıkladı. Peki tüm zamanların en çok Shazam'lanan şarkıları hangisi? Shazam'da en çok arananlar neler?
GÜNDEM 18.11.2020, 16:32
Müzik tanıma uygulaması Shazam, tüm zamanların en çok Shazam'lanan 100 şarkısını açıkladı. Tones and I’ın 10 Mayıs 2019’da çıkardığı single’ı "Dance Monkey" ilk sırada yer aldı. Peki Shazam'da en çok arananlar neler? Shazam'da en çok hangi şarkılar aranıyor? Shazam'da en çok aranan ilk 10 şarkı hangisi? İşte detaylar...
Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı Tones and I’ın Mayıs 2019'da çıkardığı ‘Dance Monkey’, geçen yılın sonunda 11 hafta boyunca İngiltere'de bir numarada kaldı ve 29 ülkede listelerin zirvesine çıktı. ‘Dance Monkey’, aynı zamanda bir günde en çok Shazame'lanan şarkı olma özelliğine de sahip.
Aylık 200 milyon kullanıcının ziyaret ettiği Müzik tanıma uygulaması Shazam'da "Top 10" listesi şöyle:
Tones and I - Dance Monkey
Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick - Prayer in C
Passenger - Let Her Go
Avicii - Wake Me Up
Major Lazer - Lean on
Ed Sheeran - Thinking Out Loud
Sia - Cheap Thrills
Gotye - Somebody That I Used to Know
Kings, Cookin’ on 3 Burners - This Girl
Hozier - Take Me to Church
Şarkıcı Tones and I, "Dance Monkey'i yayınladığımda bir takipçim yoktu, ancak Shazam bana daha insana ulaşmam ve hayran kitlemi yükseltme için bana bir fırsat verdi, bu da kendime bir kariyer oluşturmamı sağladı" dedi.
2018’de Shazam’ı satın alan Apple Music’in Sorumlu Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, "Apple Music ve Shazam, her yerde ulaşılabilir olmasıyla ve çeşitli içerikleriyle dünyanın her yerinden müzik severlere benzersiz bir deneyim sunuyor" ifadelerini kullandı.
Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı Tones and I’ın Mayıs 2019'da çıkardığı ‘Dance Monkey’, geçen yılın sonunda 11 hafta boyunca İngiltere'de bir numarada kaldı ve 29 ülkede listelerin zirvesine çıktı. ‘Dance Monkey’, aynı zamanda bir günde en çok Shazame'lanan şarkı olma özelliğine de sahip.
Aylık 200 milyon kullanıcının ziyaret ettiği Müzik tanıma uygulaması Shazam'da "Top 10" listesi şöyle:
Tones and I - Dance Monkey
Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick - Prayer in C
Passenger - Let Her Go
Avicii - Wake Me Up
Major Lazer - Lean on
Ed Sheeran - Thinking Out Loud
Sia - Cheap Thrills
Gotye - Somebody That I Used to Know
Kings, Cookin’ on 3 Burners - This Girl
Hozier - Take Me to Church
Şarkıcı Tones and I, "Dance Monkey'i yayınladığımda bir takipçim yoktu, ancak Shazam bana daha insana ulaşmam ve hayran kitlemi yükseltme için bana bir fırsat verdi, bu da kendime bir kariyer oluşturmamı sağladı" dedi.
2018’de Shazam’ı satın alan Apple Music’in Sorumlu Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, "Apple Music ve Shazam, her yerde ulaşılabilir olmasıyla ve çeşitli içerikleriyle dünyanın her yerinden müzik severlere benzersiz bir deneyim sunuyor" ifadelerini kullandı.
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