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SGK’dan borcu yoktur yazısı nasıl alınır? SGK borç sorgulama ekranı
Milyonlarca çalışanın merak ettiği SGK işlemlerinden biri de SGK borç sorgulaması konusudur. Peki SGK borcu yoktur sorgulaması nasıl yapılır? SGK borcu yoktur belgesi nasıl alınır?
GÜNDEM 22.10.2020, 15:39
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SGK borç sorgulaması için SGK'da uzun kuyruklara girmeye gerek kalmadı.
Gelişen teknoloji sayesinde ilgili internet sayfalarına girerek SGK borcunu öğrenebilirsiniz.
İşveren kurum ve kişiler için oldukça önem taşıyan SGK borcu yoktur yazısı almak için https://uyg.sgk.gov.tr/EBorcuYoktur5510/amp/loginldap adresine girerek formu doldurmaları gerekmektedir.
Çıkan sayfadan ayrıca hangi aylarda ne kadar prim ödediğinizi ve brüt kazancınızı da öğrenebilir, yıllık bazda bunları kontrol edebilirsiniz.
* Taahhüt belgesi
* Aktivasyon onay formu
* Çalışanlara özel başvuru formu
* İşverene özel başvuru formu
* E-Borcu yoktur uygulaması için yazının sonunda verilen bağlantı adresine tıklayınız.
*İki kelimeden oluşan kullanıcı adınızı giriniz.
* Sistem şifresi ve işyeri şifresini giriniz.
* Güvenlik kodunu giriniz.
* Girmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra “Giriş” butonuna tıklayınız.
Böylelikler yapacağınız bu işlemlerle SGK E-Borcu yoktur uygulamasını gerçekleştirmiş olursunuz...
SGK vergi borcu yoktur yazısını GİB’ in resmi sayfasından alabileceğiniz gibi aşağıdaki bağlantıya tıklayarak da alabilirsiniz.
Aşağıda vermiş olduğumuz bağlantıya tıkladıktan sonra açılan sayfaya;
Belirtilen yerlere vergi dairesinin adres ve bilgilerini,
Nüfus kayıt bilgilerinizi,
Adres ve iletişim bilgilerinizi yazarak kuruma gönderiniz.
Yapılan bu kısa işlem ile vergi bilgilerinize ulaşabileceğiniz gibi SGK vergi borcu yoktur yazısını da alabilirsiniz.
Gelişen teknoloji sayesinde ilgili internet sayfalarına girerek SGK borcunu öğrenebilirsiniz.
İşveren kurum ve kişiler için oldukça önem taşıyan SGK borcu yoktur yazısı almak için https://uyg.sgk.gov.tr/EBorcuYoktur5510/amp/loginldap adresine girerek formu doldurmaları gerekmektedir.
Çıkan sayfadan ayrıca hangi aylarda ne kadar prim ödediğinizi ve brüt kazancınızı da öğrenebilir, yıllık bazda bunları kontrol edebilirsiniz.
* Taahhüt belgesi
* Aktivasyon onay formu
* Çalışanlara özel başvuru formu
* İşverene özel başvuru formu
* E-Borcu yoktur uygulaması için yazının sonunda verilen bağlantı adresine tıklayınız.
*İki kelimeden oluşan kullanıcı adınızı giriniz.
* Sistem şifresi ve işyeri şifresini giriniz.
* Güvenlik kodunu giriniz.
* Girmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra “Giriş” butonuna tıklayınız.
Böylelikler yapacağınız bu işlemlerle SGK E-Borcu yoktur uygulamasını gerçekleştirmiş olursunuz...
SGK vergi borcu yoktur yazısını GİB’ in resmi sayfasından alabileceğiniz gibi aşağıdaki bağlantıya tıklayarak da alabilirsiniz.
Aşağıda vermiş olduğumuz bağlantıya tıkladıktan sonra açılan sayfaya;
Belirtilen yerlere vergi dairesinin adres ve bilgilerini,
Nüfus kayıt bilgilerinizi,
Adres ve iletişim bilgilerinizi yazarak kuruma gönderiniz.
Yapılan bu kısa işlem ile vergi bilgilerinize ulaşabileceğiniz gibi SGK vergi borcu yoktur yazısını da alabilirsiniz.
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