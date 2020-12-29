Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketine kara para operasyonu!

İş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın yönetim kurulu başkanı olduğu SBK Holding'e sabah saatlerinde İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlendi.

Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şirkete 132 milyon dolar kara para aklama suçlaması yöneltiliyor. Haklarında gözaltı kararı verilenlerin sekizinin yurt dışında olduğu, birinin ise arandığı belirtilirken, suçlamaların hedefindeki Korkmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı ve iş dünyasında adım adım nasıl yükseldiğini anlatan videolarla tanınmıştı.

Korkmaz bir paylaşımında 12 yaşındayken ayakkabı boyacılığı yaptığını belirtmiş ve, "Çayı koyun yeniden başlıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Korkmaz ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül tarihinde, Korkmaz ve 13 şüphelinin mal varlıklarına el koyulma kararı alınmıştı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karara göre Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Heksağon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ünosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl, şirketlerinin mal varlığına el konuldu. 17 Ekim tarihinde ise 13 şüphelinin mal varlıklarına yönelik verilen el koyma kararı kaldırılmıştı.

