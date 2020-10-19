Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili yeni gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 10 Sulh Hakimliğinin verdiği kararla SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile Jacob Ortell Kingston, Isaiah Kingston, Rachel A. Kingston, Sally Kingston ve Lev Dermen (Levon Termendzhyan) de bulunduğu 14 kişi hakkında mal varlıklarına ve kişisel hesaplarına el koymuştu.

ABD’de Utah Eyalet Mahkemesi’nin 18 Eylül 2020’de gerçekleşen duruşmada Utah Federal Savcılığının Türkiye’de SBK Holding’e ait mal varlıklarına el konulmasına yönelik talebini red ettiği öğrenildi.

Mahkemenin Kingston Kardeşler'in işlendiği iddia edilen suçlarla ABD Hazinesi tarafından el konulması istenen Türkiye’de SBK Holding’e ait mallar arasında ikna edici bir bağlantının kurulamadığı gerekçesiyle red kararı verdiği belirtildi. Ayrıca mahkemenin iddiayı savunan savcılıktan ek deliller getirmesini istediği bildirildi.

Korkmaz, 16 Ekim Cuma günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'ye yatırımın gelmesi ve gelmeye devam edeceği düşüncesi birilerini çok rahatsız etmiş olmalı ki, hepsi bir ağızdan gelen sermayeyi şaibeleştirmeye çalışıyor. Not: Gelen her kuruş sermaye Amerikan otoritelerinin ve bankalarının izni ile gelmiştir" dedmişti.

Öte yandan Kingstonlar ve Dermen, ABD'deki şirketlerinin 2010-2016 yılları arasında 'yenilenebilir bio-yakıt üretip sattığına' dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi'nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlanmıştı.

