“Seyyanen zam istiyoruz”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklanan enflasyon rakamının gerçekleri yansıtmadığını söyleyerek, ekonomik sıkıntılar ve döviz kurundaki yükseliş ile birlikte kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü belirtti. Toplu sözleşme sisteminin değişmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, memura bir an önce seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklanan enflasyon rakamlarından sonra oluşan memur maaşlarına ilişkin yaptığı itirazları sürdürüyor. Yalçın, açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığına dikkatleri çekerek, “Açıklanan yüzde 14,6’lık bir enflasyon söz konusu. Ancak sahada gerçek enflasyonun bu olmadığını biliyoruz. Gıda enflasyonu yüzde 19’u gördü. Vergilere bakıyoruz yüzde 9,21 arttı. Asgari ücret yüzde 21,56 oranında artırıldı. Bu rakamlar ışığında görüyoruz ki gerçek enflasyonun hesaplanması zor değil. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kamu İşveren Heyeti masada bu gereksiz ısrardan vazgeçmeli. Aynı şeyleri tekrar tekrar masaya getirmekten vazgeçmeli” dedi.

Son veriler ışığında kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü de aktaran Yalçın, “Enflasyon rakamlarını dikkate aldığımızda, dolar kurundaki dalgalanmaları dikkate aldığımızda görüyoruz ki kamu görevlilerinin alım gücü düşmüştür. Hükümete düşen çeşitli sektörlere yapılan paket uygulaması gibi, kamu görevlilerine yönelik seyyanen zam uygulaması bir an önce düşünülmeli” diyerek iktidara seslendi. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Çalışma Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum. Bizim bu toplu sözleşme düzenine itirazımız var. 6’ncı dönem Toplu Sözleşmesi’nden önce mutlaka ama mutlaka toplu sözleşme sistematiğinde gerekli tadilatların yapılması gerekiyor” dedi.

Kamuda uzun yıllardır kronik bir sorun haline gelen sözleşmeli personel ile ilgili de değerlendirmeler yapan Yalçın, “Sözleşmeli türü 41 çeşide ulaştı. Onun için 41 kere maşallah diyemiyoruz, 41 kere vah diyoruz. Kamuda sözleşmeli sayısı 400 bini aştı. Kamudaki sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığı da 20’yi buldu. Bu konunun da gündeme alınması gerekiyor. Kılık-kıyafet konusunun gündeme alınması gerekiyor. Yardımcı hizmetler sınıfının, genel idare hizmetler sınıfına aktarılma konusu var. Bunları gündeme getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

