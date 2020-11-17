Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı kabine toplantısı sonrası açıklanacak kararlarda... Koronavirüs nedeniyle artan vaka sayıları sonrası Kabine toplantısının gündem konusu yaak ve kısıtlamalar olacak. Peki, alınan kararlar içerisinde sokağa çıkma yasak olacak mı? Seyahat yasağı gelecek mi? Seyahat yasağı kimlere geldi? sorusu merak ediliyor.



Seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağı kimleri kapsıyor? sorusu bugün Kabine toplantısı nedeniyle aratılıyor.Kabine Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapacağı Ulusa Sesleniş konuşmasında alınan kararları açıklayacak. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yaptığı açıklamada tedbirlere ihtiyaç olduğunu dile getirerek bazı yasakların gündem olduğunun işaretini vermişti.



Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı ile ilgili alınmış bir karar yok. Ancak Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar netlik kazanacak. Hatırlanacağı üzere koronavirüsle ilk mücadele döneminde seyahat yasağı gelmiş ve birçok ille giriş çıkış yasaklanmıştı.

Diğer yandan Bilim Kurulu, 'somut tedbirler' kapsamında bazı kararlar aldı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü; özellikle restoran ve kafelerde salgın yokmuş gibi hayatın devam ettiğini vurguladı.

Özlü, işi olmayanın sokağa çıkmaması gerektiğini, toplu taşıma kullanmaması gerektiğini aktararak, "Gerçekten salgında yükselme var. Avrupa ve dünya için de aynı durum söz konusu. Mutlaka bu vaka sayısını indirmemiz gerekiyor, ilerleyen günlerde daha güçlü bir dalganın geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla tedbirlere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülüyor.

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği kabine toplantısı sonrası belli olacak.

Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00’de sona ereceği karara bağlanmıştı.

