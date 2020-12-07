Seyahat yasağı gelebilir! Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Seyahat yasağı gelebilir. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof.Dr. Necmi İlhan salgının düşürülmesinin seyahat yasağı gibi uygulamalarla olacağını açıkladı.
GÜNDEM 07.12.2020, 13:35
Koronavirüs salgınının ülkemize ilk geldiği günlerde uygulanan seyahat yasakları, son haftalarda uygulanan tedbirler arasında yer almadı. Sadece 1 Aralık’tan itibaren sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde özel arabası ile seyahat edecekler izin belgesi almak zorunda. Şehirlerarası toplu taşımada ise herhangi bir kısıtlama yok.
Hürriyet’ten Fulya Soybaş’a konuşan Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof.Dr. Necmi İlhan, bu tablonun değişeceğini ve bir seyahat yasağı gelebileceği uyarısında bulundu.
Alınan yeni tedbirlerin etkisini önümüzdeki günlerde göstereceğini söyleyen Prof. Dr. İlhan, bazı illerde son günlerde vaka sayısında azalma olduğunu, fakat bazı illerde hala yüksek vakaların olduğunu belirtti. Vaka sayısındaki azalmayı ülke geneline yaymayı planladıklarını belirten İlhan; “ Türkiye geneline baktığımızda Samsun gibi Hatay gibi vaka sayılarının arttığı illerimiz var. O nedenle vaka sayılarındaki düşüşün devamı ve tüm illere yayılması çok önemli. Şu an plato çiziyoruz. Hastalarda 6 bin, vakalarda 30 bin civarında sabitiz. Bu gidişi aşağı yönlü çevirmek zorundayız ki ‘Başardık’ diyebilelim. Bu da kurallara harfiyen uyulması, seyahat yasağı gibi uygulamalarla olabilir.” dedi.
Zorunlu haller dışında şehirlerarası hareketliliğin kısıtlanmasının virüsün yayılımına engel olacağını söyleyen İlhan, fakat illa bir yasaklamaya gitmeden halkın bu tedbiri kendi kendine alabileceğini söyledi.
Hürriyet’ten Fulya Soybaş’a konuşan Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof.Dr. Necmi İlhan, bu tablonun değişeceğini ve bir seyahat yasağı gelebileceği uyarısında bulundu.
Alınan yeni tedbirlerin etkisini önümüzdeki günlerde göstereceğini söyleyen Prof. Dr. İlhan, bazı illerde son günlerde vaka sayısında azalma olduğunu, fakat bazı illerde hala yüksek vakaların olduğunu belirtti. Vaka sayısındaki azalmayı ülke geneline yaymayı planladıklarını belirten İlhan; “ Türkiye geneline baktığımızda Samsun gibi Hatay gibi vaka sayılarının arttığı illerimiz var. O nedenle vaka sayılarındaki düşüşün devamı ve tüm illere yayılması çok önemli. Şu an plato çiziyoruz. Hastalarda 6 bin, vakalarda 30 bin civarında sabitiz. Bu gidişi aşağı yönlü çevirmek zorundayız ki ‘Başardık’ diyebilelim. Bu da kurallara harfiyen uyulması, seyahat yasağı gibi uygulamalarla olabilir.” dedi.
Zorunlu haller dışında şehirlerarası hareketliliğin kısıtlanmasının virüsün yayılımına engel olacağını söyleyen İlhan, fakat illa bir yasaklamaya gitmeden halkın bu tedbiri kendi kendine alabileceğini söyledi.
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