Sevindiren olay! 58 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

İzmir Bayraklı’da bulunan Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesi duyuldu.

İzmir depreminin 58. saatinde bir kız çocuğunun yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.

