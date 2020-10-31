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Sevindiren bir haber daha! 53 yaşındaki kadın 15 saat sonra kurtarıldı
İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bir binada 53 yaşındaki kadın 15 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
GÜNDEM 31.10.2020, 06:57
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İzmir'de deprem sonrası yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışmalar sürerken 53 yaşındaki Fadime Tolu, binanın enkazından 15 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
Ayrıca binanın giriş bölümünde market olarak işletilen dükkanda kurtarılmayı bekleyenlerin bulunduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında köpekler de kullanılıyor. İki katı çöken apartmanın yan yatmaması için vinçlerle destek sağlanıyor.
Tamamen çöken binalardan 7 katlı Yağcıoğlu Apartmanı'nda da enkaz altında olduğu tahmin edilen kişilere ulaşılmaya çalışıyor.
Ayrıca binanın giriş bölümünde market olarak işletilen dükkanda kurtarılmayı bekleyenlerin bulunduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında köpekler de kullanılıyor. İki katı çöken apartmanın yan yatmaması için vinçlerle destek sağlanıyor.
Tamamen çöken binalardan 7 katlı Yağcıoğlu Apartmanı'nda da enkaz altında olduğu tahmin edilen kişilere ulaşılmaya çalışıyor.
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