Son Dakika
Sevim'den tüm takımlara çağrı: Tribünlere gül kareografisi koyalım
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Başakşehir’in Fransız PSG ile karşılaşmasının öncesinde tribünlere gül kareografisi yerleştirme çağrısında bulundu.
GÜNDEM 28.10.2020, 11:38
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Başakşehirspor’un, Şampiyonlar Ligi’nde Fransa’nın PSG takımıyla oynayacağı mücadele öncesinde tüm takımlara seslendi. Fransa’da son dönemde meydana gelen küstah hadiseleri anımsatan Sevim, tribünlere Efendimiz (sav)’i simgeleyen güller ile dolu bir kareografi yerleştirme çağrısında bulundu.
Başkan Sevim, sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Temsilcimiz Başakşehirspor, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün Fransa’nın PSG takımıyla karşılaşacak.
Yine Fransa’da meydana gelen ahlaksız hadiseler de hepimizin malumu…
Bugün, el ele tepkimizi ve duruşumuzu tüm dünyaya gösterebileceğimiz büyük bir organizasyon yapabiliriz.
Buradan TFF’ye ve başta Başakşehir olmak üzere tüm kulüplerimize çağrı yapmak istiyorum.
Gelin bugün, tribünlere Efendimiz (sav)’i simgeleyen güller ile dolu bir kareografi yerleştirelim. Tribüne bakan gülleri görsün.
Küstahlığı, nefreti marifet sayanlara, rahmet ve merhamet peygamberi Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in kırmızı çizgimiz olduğunu, İstanbul’dan, kainata haykıralım.”
GELİN PSG MAÇI ÖNCESİ TRİBÜNLERE GÜL KAREOGRAFİSİ KOYALIM!KÜSTAHLIĞI MARİFET SAYANLARA, PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN KIRMIZI ÇİZGİMİZ OLDUĞUNU, İSTANBUL'DAN, KAİNATA HAYKIRALIM.@TFF_Org @kulupler @ibfk2014 @Besiktas @Fenerbahce @GalatasaraySK @ Trabzonspor@kasimpasa pic. twitter.com/TgHbKm4fpT
— Abdullah Sevim (@drabdullahsevim) October 28, 2020
GELİN PSG MAÇI ÖNCESİ TRİBÜNLERE GÜL KAREOGRAFİSİ KOYALIM!KÜSTAHLIĞI MARİFET SAYANLARA, PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN KIRMIZI ÇİZGİMİZ OLDUĞUNU, İSTANBUL'DAN, KAİNATA HAYKIRALIM.@TFF_Org @kulupler @ibfk2014 @Besiktas @Fenerbahce @GalatasaraySK @ Trabzonspor@kasimpasa pic. twitter.com/TgHbKm4fpT — Abdullah Sevim (@drabdullahsevim) October 28, 2020
Başkan Sevim, sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Temsilcimiz Başakşehirspor, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün Fransa’nın PSG takımıyla karşılaşacak.
Yine Fransa’da meydana gelen ahlaksız hadiseler de hepimizin malumu…
Bugün, el ele tepkimizi ve duruşumuzu tüm dünyaya gösterebileceğimiz büyük bir organizasyon yapabiliriz.
Buradan TFF’ye ve başta Başakşehir olmak üzere tüm kulüplerimize çağrı yapmak istiyorum.
Gelin bugün, tribünlere Efendimiz (sav)’i simgeleyen güller ile dolu bir kareografi yerleştirelim. Tribüne bakan gülleri görsün.
Küstahlığı, nefreti marifet sayanlara, rahmet ve merhamet peygamberi Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in kırmızı çizgimiz olduğunu, İstanbul’dan, kainata haykıralım.”
GELİN PSG MAÇI ÖNCESİ TRİBÜNLERE GÜL KAREOGRAFİSİ KOYALIM!KÜSTAHLIĞI MARİFET SAYANLARA, PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN KIRMIZI ÇİZGİMİZ OLDUĞUNU, İSTANBUL'DAN, KAİNATA HAYKIRALIM.@TFF_Org @kulupler @ibfk2014 @Besiktas @Fenerbahce @GalatasaraySK @ Trabzonspor@kasimpasa pic. twitter.com/TgHbKm4fpT
— Abdullah Sevim (@drabdullahsevim) October 28, 2020
GELİN PSG MAÇI ÖNCESİ TRİBÜNLERE GÜL KAREOGRAFİSİ KOYALIM!KÜSTAHLIĞI MARİFET SAYANLARA, PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN KIRMIZI ÇİZGİMİZ OLDUĞUNU, İSTANBUL'DAN, KAİNATA HAYKIRALIM.@TFF_Org @kulupler @ibfk2014 @Besiktas @Fenerbahce @GalatasaraySK @ Trabzonspor@kasimpasa pic. twitter.com/TgHbKm4fpT — Abdullah Sevim (@drabdullahsevim) October 28, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 28 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü