Sevim'den Fransa'nın ahlaksızlığına karşı İstanbul bildirisi: Gelin...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı 'İslam düşmanlığı' ülke geneline yayılıyor. Peygamberim Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatür devlet dairelerine ait binalara yansıtıldı. İslam karşıtlığı uygulamalarıyla son günlerde tepki çeken Macron, Müslümanlara yönelik de psikolojik baskılarını artırıyor.



Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Macron'un hadsiz çıkışlarına "Fransa'nın ahlaksızlığına karşı İstanbul bildirisi" başlığıyla tepki gösterdiği açıklamasında, "Son günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un edepsizliklerine şahit oluyoruz. Son derece ahlaksız ve fütursuz hareketlerine sadece uzaktan bakıyoruz. Bir bakıma ümmet olarak yapılan hataların, birlik olamayışın, hatalı hareketlerimizin bedelini ödüyoruz. Alemlere rahmet Efendimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) yapılan saygısızlık karşısında bile gür bir sada oluşturamıyoruz. Oysa biz böyle değildik. İzzetli, şerefli, dünyaya adalet dağıtan bir millettik." ifadelerini kullandı.



Sevim, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: "Bugün o ahlaksızlığın yapıldığı coğrafyaya, Kanuni Sultan Süleyman'ın bir mektubuyla vaziyet etmiştik. Bunu da izzet ve adalet başşehri İstanbul'dan gerçekleştirmiştik. Bugün yine bunu yapabiliriz. İhtilâflarımızı bir kenara koyarak kendimizi kuşanabiliriz. Bunun ilk adımı olarak da değerlerimize sahip çıkmak adına bir İstanbul Bildirisi hazırlamayı teklif ediyorum. İstanbul'daki tüm siyasi parti il başkanlarına ve STK'lara açık davette bulunuyorum. Gelin, el ele verelim. Biz kimiz. Duruşumuzu gösterelim. Var mısınız?"

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