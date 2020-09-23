Sevilay Yılman'dan o atamaya tepki: Tam bir trajedi

Alkollü araç kullanan, ortalığı ayağa kaldıran, kamu huzurunu bozan bir hakim, sürgün yeri olarak Van'a atandı.

Bu atamaya tepki gösteren Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise atamanın Kürt meselesi ile doğrudan bağı olduğuna inanıyor. Yılman, bu atamanın mantığını sorguladı ve atamayı 'tam bir trajedi' diyerek tanımladı.

Geçen hafta Adana’da skandal bir olay yaşandı.

Aşırı alkollü bir halde trafiğe çıkan Sulh Hukuk Hakimi Hayrettin Yavuz polisler tarafından yakalanınca ortalığı birbirine kattı.

Ve hem polislere, götürüldüğü hastanede de doktorlara, sağlık çalışanlarına ağza alınmayacak sinkaflı küfürlerle saldırdı.

Ve sonra da o hakim “tedbiren” açıklaması ile Van Hakimliğine atandı…

Olayın neresinden bakarsanız bakın skandal ama ben en çok finaline takıldım. Yani Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hakkında soruşturma izni verilen hakimin “tedbiren” denilip Van’a atanmasına…

Prosedürü bilmediğim için; “Neden açığa alınmıyor da göreve devam ettiriliyor” demiyorum. “Niye Edirne ya da İzmir değil de, Van?” diyorum… Sürgün şehri mi Van?

