Sevilay Yılman: Covid-19 testini pozitiften negatife çeviren şebeke var

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, yurtdışına uçuşlarda gerekli olan PCR testini pozitiften negatife çeviren bir şebeke olduğunu yazdı.

Yılman, bugünkü köşe yazısında yeni tip koronavirüs ( Covid-19) pozitif olan kişilerin ülke dışına uçakla çıkabilmesini sağlayan bir “organizasyon”un olduğunu yazdı.

Yılman’ın köşe yazısı özetle şöyle:



“Biliyorum ki okuduklarınız karşısında hepiniz tıpkı benim bu hikayeyi ilk öğrendiğim andaki gibi şoktasınız” diyen Yılman, şunları söyledi:



Sarah Alqoobaa adlı Kuveytli, Ekim ayının 15’inde Ataköy’de bir hastaneye saat 06.00'da PCR için numune veriyor. Sonuç 23.47'de “pozitif” olarak sisteme yükleniyor. Ancak biletinin yanmasına razı gelmeyen, yani her ne olursa olsun ülkesine dönmek isteyen Covid-19 pozitif hasta için devreye giriliyor. Ertesi günü, yani 16 Ekim’de bir başka hastaneye saat 14.22'de müracaat yapılıyor ve numune veriliyor. Ancak normalde en az 8 saatte sonuç alınabilen PCR testinin negatif olan sonucu yaklaşık 40 dakika sonra hastaya İngilizce olarak teslim ediliyor. Ve o hasta, yani Sarah Alqoobaa adlı yabancı ertesi günü yani 17’sinde Jazere Airways’e ait uçakla ülkesine dönüyor.

Bir diğer vaka ise yine Kuveytli Reem Alazemi… 16 Ekim’de PCR için numune alınıyor ve sonucun pozitif olduğu belirleniyor. Ancak Covid-19 olduğu tespit edilen ve sisteme de bu şekilde kaydı düşülen o hasta yine Jazeera Airways'e ait uçakla 17 Ekim’de Kuveyt’e uçuyor.

Tasavvur bile edemiyorsunuz bu olanı biteni. Ama gerçek. Dün tüm gün bunu araştırdım. Hatta uçup uçmadıklarından emin olmak için bayağı çabaladım. Çünkü nihayetinde emin olmadan uçtu demek yanlış olurdu. Ama öğrendim ki kaynaklarımdan… Uçmuşlar. Covid-19 testi pozitif olmasına rağmen elini kolunu sallaya sallaya çıkıp gitmişler ülkelerine bu iki isim.

Tabii olayın vahameti bu kadar değil. Bunlar belgelerine ulaştığım örnekler. Denilene göre bu iş bayağı bayağı bir sektör olmuş İstanbul’da. Şimdi top ilgili bakanlıklarda. Üç kuruş daha fazla kazanmak adına adeta simsarlık yapıp testleri pozitiften negatife çevirten işgüzarlardan ve hastanelerden hesap sorma vakti onlarda artık. Müracaat edenlerin PCR testi sonucuna 40 dakikadan daha az zamanda negatif sonucu yazan hastanenin adını hukuki mecburiyetlerden dolayı burada gizliyorum. Ancak yetkililerin tarafıma ulaşması halinde… Hem elimdeki belgeleri hem de başka bildiklerimi seve seve aktaracağımı da not olarak ekliyorum.

