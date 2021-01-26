Sevilay Yılman, AKP'yi 'Uludağ partisi' üzerinden eleştirdi!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Türkiye’nin tamamında yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını dolayısıyla işletmelerin kapalı olduğunu belirterek bazı kayak merkezlerindeki görüntülere tepki gösterdi.

Yılman, bugünkü köşe yazısında Bursa Uludağ’da Kovid-19 salgınında alınması gereken önlemlerin hiçe sayıldığı görüntüleri eleştirdi. Yılman, şöyle yazdı:

Madem kayak merkezlerinde hayatın en normalinden devam etme kararı aldınız. O halde o kayak merkezlerine gidemeyecek gariban çocuklarının 15 günlük kısa tatilinde neler yapabileceğini niye planlamadınız? Bütçesi elverişli olana böyle bir imkan sunuyorsanız elverişsiz olan için niye bir çözüm üretmiyorsunuz. Açaydınız bari sinemaları, restoranları, oyun parklarını filan. Fakir fukaranın çocuğu da nefeslenseydi bir 15 gün. Ayrıca siz restoranları, kafeleri “salgının en çok bulaş olduğu yerler” deyip kapatmadınız mı? Milletten de buna riayet etmesini istemediniz mi? Ee o zaman?

"Nedir o dağdaki otellerde partileme görüntüleri, gece yaşanan manzaralar?" diye soran Yılman, şunları yazdı:

Ya pardon ama bu millet cepleri sağlamlar maskesiz, mesafesiz üst üste, dip dibe dağ otellerinde “vur patlasın çal oynasın” alem yapsın diye mi özveride bulunuyor? Bu virüs şehirdeki lokantalarda, yeme içme mekanlarında anında milletin başına musallat oluyor da...

Dağda ki 5 yıldızlı otellerin teraslarında verilen partilerde insaf edip kimseye mi bulaşmıyor? Nedir bu adaletsizlik, çifte standart Allah aşkınıza?

Ne yapsın şimdi salgın dolayısıyla kepenk indirmek zorunda kalan dükkanlarda çalışan garson, aşçı, komi ve o alanda ekmeğini kazanan müzisyenler filan? Ve biz... Saatlerce evlere hapsolan tüm ülke insanı... Hayatı normal yaşayabilmek için illa ki dağlara mı çıkalım?

