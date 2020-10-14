Sessizce zamlanmış!

Daha geçtiğimiz günlerde TÜİK enflasyonu yüzde 11 olarak açıklarken, “Valilik, Belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ticaret Odası ve Fırıncılar Federasyonu ile Tarım İl Müdürlüğü’nden oluşan ortak komisyon kararıyla” İstanbul’da ekmeğe yüzde 20 zam kararı alındı. İstanbul Ticaret Odası komisyonunda 10 Eylül’de kabul edilen düzenlemeye göre ekmeğe yüzde 20 zam yapıldı ve 200 gram ekmeğin fiyatı 1,25 TL’den 1,50 TL’ye çıktı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre enflasyon yüzde 10’lar seviyesinde seyretse de, vatandaşın enflasyonu bunun birkaç katı olarak seyrediyor. Elektrik ve doğalgazdaki yıllık artışlar yüzde 30’ları aşarken, vatandaşın sofrasının demirbaşı ekmek de TÜİK’in rakamlarını ikiye katladı! İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi’nin 10 Eylül 2020 tarihli kararına göre, 2020 yılı Azami Ekmek Fiyat Tarifesi’ne yüzde 20 zam yapıldı. İTO’nun kararına göre, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 6,25 TL’den 7,50 TL’ye çıktı. 200 gram ekmek 1,25 TL’den 1,50 TL’ye çıkarken, 240 gram ekmeğin fiyatı da 1,50 TL’den 1,75 TL’ye yükseldi.

* İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Faik Yılmaz, ekmeğe 2019’un Mayıs’ından beri zam yapılmadığını söyleyerek, “Un, doğalgaz, su, elektrik gibi girdilerin hepsine zam geldi. Maliyetlerimiz ciddi oranda arttı. Valilik, Belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ticaret Odası ve Fırıncılar Federasyonu ile Tarım İl Müdürlüğü’nden oluşan ortak komisyon kararıyla ekmeğe yüzde 20 zam kararı alındı. Tarifeler onaylanınca karar yürürlüğe girecek” dedi.

* Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Söz konusu fiyatlar, Türkiye genelinde Aralık 2019’dan bu yana uygulanıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin devreye girerek, makul fiyattan un tedarik etmesi lazım. Aksi takdirde yeni bir zam gündeme gelebilir” dedi.

