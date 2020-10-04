Servisçi esnafı destek bekliyor

Okulların kapanması ile çalışamayan okul servis esnafının mağdur olduğunu ve destek beklediklerini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın; “Okul servis araç işletmecisi esnafımız 16 Mart’tan bu yana çalışamazken, umudunu 21 Eylül’de okulların açılmasına bağlamıştı. Servisçi esnafımız yine uzaktan eğitime geçilince mağdur oldu. Bu nedenle nakit desteği, prim ve vergilerin ertelenmesi ile araç sigortalarında muafiyet gibi destekler sağlanmalı” dedi.



Servisçi esnafının ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirten Apaydın; “Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz genelinde de 16 Mart tarihinden itibaren koruyucu bir dizi tedbirler alındı. Okulların tatile girdiği 16 Mart tarihinden beri uzaktan eğitim nedeniyle okul servisçi esnafımız 7 aydır çalışmıyor. Yanlarında çalışan rehber personelin maaşını ve SGK primini, kendi SGK primlerini, vergilerini, araçlarını yenilemek için almış oldukları taşıt kredilerini ödeyemedi, geçimlerini sağlayacak gelir elde edemedi. Oldukça zor bir dönem geçiren okul servisi işletmecisi esnafımız umudunu 21 Eylül tarihinde okulların açılacağına ilişkin yapılan açıklamalara bağlamış, bu nedenle araçlarının vergi, sigorta, kasko, fenni muayene vb. eksikliklerini borçlanarak tamamladı. Ancak okulların bu tarihte açılamaması nedeniyle çalışarak borçlarını ödeyebilme imkânları olmadı” şeklinde konuştu.



Apaydın, servis işletmecileri esnafının ekonomik zorluklarını çözmeye yönelik bir dizi çözüm önerilerin de bulundu. “Servis taşımacılığı yapan esnafımıza Pandemi nedeni ile acil hibe yardımı yapılması gerekiyor ve ayrıca yatırılması gereken prim ve vergilerin en azından servislerin iş başı yapacağı zamana kadar ertelenmesi ve yapılandırılması ile servisçi esnafımız bir miktar rahat nefes alacaktır” dedi.

Mehmet Fahri ÖZKAN / ANKARA

