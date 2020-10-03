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Servis minibüsü otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da işçileri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu çok sayıda işçi yaralandı.

GÜNDEM 03.10.2020, 01:28
Servis minibüsü otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Aksaray’da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Nazım T. (33) idaresindeki servis minibüsü, Bülent A. (43) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle minibüs aydınlatma direğine çaparak dururken, otomobilde refüje çıktı. Otomobilin sol arka tekerinin koptuğu kazada sürücüler ve minibüste bulunan Sayed A. (40), Haluk Doğan C. (23), Razık A. (35) ve Soner K. (32) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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