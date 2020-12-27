Reklam

Son Dakika

Serkan Özcan'dan sert tepki: Bahçeli suni gündem oluşturuyor

Serkan Özcan, Bahçeli’nin HDP kapatılsın çağrısının Türkiye’de gerçek gündem olan ekonomiyi örtmek için oluşturulan suni gündem olduğunu söyledi.

GÜNDEM 27.12.2020, 08:42
2
Serkan Özcan'dan sert tepki: Bahçeli suni gündem oluşturuyor
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Özcan, Kanal 42’de yayınlanan Reaksiyon programında gazeteciler Rumeysa Zügül ve Muhammed Okur’un sorularını cevapladı. Özcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “ HDP kapatılsın” çağrısı için, “ Türkiye’de gerçek gündem olan ekonomiyi örtmek için oluşturulan suni gündem” ifadesini kullandı.
“Parti kapatılması meselesi, bizim esastan karşı olduğumuz bir meseledir. Türkiye’nin gündemi yoksulluktur” diyen Gelecek Partisi Sözcüsü, “ Türkiye’nin gündemi kısa çalışma ödeneği ile, bin yüz elli lira ile evini geçindirmek zorunda kalan vatandaştır, açlık sınırının altına düşmüş asgari ücrettir, tarlasına ekecek tohumu gübreyi alamayan çiftçidir. Türkiye’nin gündeminin böyle olduğunu görüp, yön değiştirmek, gündemi değiştirmek aklınca siyasal mühendislik yapmak için parti kapatmayı falan yeniden gündeme almayı, düşmanca bir söylemi benimsemeyi herkesin reddediyor olması lazım. Bugün bu konuların açılmasının sebebi Türkiye’nin gerçek gündeminin, yani yakıcı işsizliğin, yoksulluğun konuşulmamasıdır” dedi.

Serkan Özcan esnafların ekonomik alanda zorlu süreçten geçtiğini söyledi ve esnafa hibe desteği yapılması gerektiğini ifade etti. “Faize vereceğiniz desteği esnafa hibe olarak verin” ifadesini kullandı.
Türkiye’de koronavirüs sürecinin de şeffaf şekilde yönetilmediğini, rakamların saklandığını öne süren Özcan, “Avrupa’da on binler, yüz binler diye rakamlar açıklanıyor bizde açıklanan rakamlar bin, iki bin, üç bin. Yani inanmayan bir çok insan da vardı buna ama bir çok insan da “devlet herhalde bize yalan söyleyecek değildir” diyerek o rakamları baz alarak bir hayat yaşadı. Yaz aylarından sonra Türkiye’de pandemi resmen patladı. Artık her gün yüzlerce insanımızı kaybediyoruz. Orada burada düşman aramaya gerek yok, düşman sizin beyninizde. Şu şeffaflık meselesinden niye bu kadar uzak duruyorsunuz? Hatası yanlışı olmayan şeffaflıktan korkar mı? Yalan söyleyen şeffaflıktan korkar. Böyle devlet yönetilmez, bu rakamları sakladınız diye hiçbir şey daha iyi olmadı” diye konuştu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Alanyaspor 14 27
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Konyaspor 13 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 15 30
2. Altay 15 29
3. Giresunspor 15 29
4. Adana Demirspor 15 28
5. Ankara Keçiörengücü 15 27
6. Samsunspor 15 27
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Everton 15 29
3. Leicester City 15 28
4. M. United 14 27
5. Man City 14 26
6. Aston Villa 13 25
7. Chelsea 15 25
8. Tottenham 14 25
9. Southampton 15 25
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 14 18
13. Crystal Palace 15 18
14. Arsenal 15 17
15. Leeds United 14 17
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12