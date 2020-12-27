Serkan Özcan'dan sert tepki: Bahçeli suni gündem oluşturuyor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Özcan, Kanal 42’de yayınlanan Reaksiyon programında gazeteciler Rumeysa Zügül ve Muhammed Okur’un sorularını cevapladı. Özcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “ HDP kapatılsın” çağrısı için, “ Türkiye’de gerçek gündem olan ekonomiyi örtmek için oluşturulan suni gündem” ifadesini kullandı.

“Parti kapatılması meselesi, bizim esastan karşı olduğumuz bir meseledir. Türkiye’nin gündemi yoksulluktur” diyen Gelecek Partisi Sözcüsü, “ Türkiye’nin gündemi kısa çalışma ödeneği ile, bin yüz elli lira ile evini geçindirmek zorunda kalan vatandaştır, açlık sınırının altına düşmüş asgari ücrettir, tarlasına ekecek tohumu gübreyi alamayan çiftçidir. Türkiye’nin gündeminin böyle olduğunu görüp, yön değiştirmek, gündemi değiştirmek aklınca siyasal mühendislik yapmak için parti kapatmayı falan yeniden gündeme almayı, düşmanca bir söylemi benimsemeyi herkesin reddediyor olması lazım. Bugün bu konuların açılmasının sebebi Türkiye’nin gerçek gündeminin, yani yakıcı işsizliğin, yoksulluğun konuşulmamasıdır” dedi.



Serkan Özcan esnafların ekonomik alanda zorlu süreçten geçtiğini söyledi ve esnafa hibe desteği yapılması gerektiğini ifade etti. “Faize vereceğiniz desteği esnafa hibe olarak verin” ifadesini kullandı.

Türkiye’de koronavirüs sürecinin de şeffaf şekilde yönetilmediğini, rakamların saklandığını öne süren Özcan, “Avrupa’da on binler, yüz binler diye rakamlar açıklanıyor bizde açıklanan rakamlar bin, iki bin, üç bin. Yani inanmayan bir çok insan da vardı buna ama bir çok insan da “devlet herhalde bize yalan söyleyecek değildir” diyerek o rakamları baz alarak bir hayat yaşadı. Yaz aylarından sonra Türkiye’de pandemi resmen patladı. Artık her gün yüzlerce insanımızı kaybediyoruz. Orada burada düşman aramaya gerek yok, düşman sizin beyninizde. Şu şeffaflık meselesinden niye bu kadar uzak duruyorsunuz? Hatası yanlışı olmayan şeffaflıktan korkar mı? Yalan söyleyen şeffaflıktan korkar. Böyle devlet yönetilmez, bu rakamları sakladınız diye hiçbir şey daha iyi olmadı” diye konuştu.

