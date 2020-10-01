Serinlemek için denize giren balıkçı kayboldu
Zonguldak’ta akşam saatlerinde serinlemek için atladığı denizde gözden kaybolan amatör balıkçı için arama çalışması başlatıldı.
GÜNDEM 01.10.2020, 03:30
Zonguldak'ta serinlemek için akşam saatlerinde denize giren balıkçı kayboldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak Yayla Mahallesi Fener semtinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte kayalıklara balık tutmaya giden Ufuk Y. (44) “Ben denize gireceğim” diyerek denize atladı. Ufuk Y, havanın karanlık olması nedeniyle kısa sürede gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Alanda arama çalışmaları başlatıldı.
Şiddetli dalgaların arama çalışmalarını güçleştirdiği bölgede, 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de hazır bekletiliyor.
Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak Yayla Mahallesi Fener semtinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte kayalıklara balık tutmaya giden Ufuk Y. (44) “Ben denize gireceğim” diyerek denize atladı. Ufuk Y, havanın karanlık olması nedeniyle kısa sürede gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Alanda arama çalışmaları başlatıldı.
Şiddetli dalgaların arama çalışmalarını güçleştirdiği bölgede, 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de hazır bekletiliyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 01 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0
Sayfalar Tümü