Serinlemek için denize giren balıkçı kayboldu

Zonguldak'ta serinlemek için akşam saatlerinde denize giren balıkçı kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak Yayla Mahallesi Fener semtinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte kayalıklara balık tutmaya giden Ufuk Y. (44) “Ben denize gireceğim” diyerek denize atladı. Ufuk Y, havanın karanlık olması nedeniyle kısa sürede gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Alanda arama çalışmaları başlatıldı.

Şiddetli dalgaların arama çalışmalarını güçleştirdiği bölgede, 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de hazır bekletiliyor.

