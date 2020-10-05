Sergen'den yönetime tepki! "Transferleri yapanlara soracaksınız"
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin Gençlerbirliği karşısında aldığı yenilgi sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 05.10.2020, 05:53
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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 1-0'lık yenilgi sonrasında basına değerlendirdi.
Beşiktaş'ın çok vasat bir oyun oynadığını ifade eden Sergen Yalçın, transferle ilgili yöneltilen soruda yönetime gönderme yaparak, "Transferi, yapanlara sorun. Onlar daha iyi cevap verir" ifadelerini kullandı.Gençlerbirliği'ne sahasında 1-0 yenilerek kötü gidişi durduramayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın acı itiraflarda bulundu.
Çok vasat bir oyun oynadıklarını ve beklentinin çok uzağında kaldıklarını söyleyen Sergen Yalçın maç sonunda yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a yaptığı açıklamalarda, "Kazanma ihtimalimiz çok zordu. Bu oyun ile mağlubiyet kaçınılmazdı. Çok vasat bir oyun oynadık ve beklentinin çok uzağında kaldık. Oyuncuları çok fazla öne atmak istemiyorum ama oynanan oyun, verilen mücadele çok sağlıklı görünmüyor. Çok başındayız ama ipler kopmaya başladı. Bir çok problem var, pandemi döneminden sonra planlamalarda problem var. Transfer dönemi biterse daha rahat konuşabilirim ve bazı şeyleri açıklayabilirim. 3 haftalık arada daha iyi hazırlanacağız, daha fit olmak isteyeceğiz" dedi.
Milli maç arası ve bay haftasına denk gelen süreçte daha iyi hazırlanacaklarını belirten Sergen Yalçın transfer sorusuna ise "O soruları transferleri yapanlara soracaksınız, onlar daha iyi cevap verir" yanıtını verdi.f
Beşiktaş'ın çok vasat bir oyun oynadığını ifade eden Sergen Yalçın, transferle ilgili yöneltilen soruda yönetime gönderme yaparak, "Transferi, yapanlara sorun. Onlar daha iyi cevap verir" ifadelerini kullandı.Gençlerbirliği'ne sahasında 1-0 yenilerek kötü gidişi durduramayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın acı itiraflarda bulundu.
Çok vasat bir oyun oynadıklarını ve beklentinin çok uzağında kaldıklarını söyleyen Sergen Yalçın maç sonunda yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a yaptığı açıklamalarda, "Kazanma ihtimalimiz çok zordu. Bu oyun ile mağlubiyet kaçınılmazdı. Çok vasat bir oyun oynadık ve beklentinin çok uzağında kaldık. Oyuncuları çok fazla öne atmak istemiyorum ama oynanan oyun, verilen mücadele çok sağlıklı görünmüyor. Çok başındayız ama ipler kopmaya başladı. Bir çok problem var, pandemi döneminden sonra planlamalarda problem var. Transfer dönemi biterse daha rahat konuşabilirim ve bazı şeyleri açıklayabilirim. 3 haftalık arada daha iyi hazırlanacağız, daha fit olmak isteyeceğiz" dedi.
Milli maç arası ve bay haftasına denk gelen süreçte daha iyi hazırlanacaklarını belirten Sergen Yalçın transfer sorusuna ise "O soruları transferleri yapanlara soracaksınız, onlar daha iyi cevap verir" yanıtını verdi.f
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