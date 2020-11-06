Sergen Yalçın'dan 'üzgünüm' yorumu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından yakaladıkları yükselişi bu maçla kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Yalçın, 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.



Beşiktaş'ın Gaziantep karşısındaki yenilgisinden üzüntü duyduğunu ifade eden Sergen Yalçın "Maçla ilgili çok üzgünüz. Bugün bizim için iyi bir oyun olmadı. İki haftadır iyi mücadele ediyorduk ve kazanıyorduk. Bugün maalesef işler beklediğimiz ve istediğimiz gibi gitmedi. Özellikle savunmada Welinton'un sakatlanması bizim oyunumuzu tamamen sıkıntıya soktu. Sonrasında da çok önemli bireysel hatalar yaptık. Peşinden de kırmızı kart geldi. Enteresan bir kırmızı kart yedik. Bu kar verilebilir de, verilmeyebilir de. Yani sonuçta topa vuran bizim kalecimiz. Oyuna baktığımız zaman da isteksiz, arzusuz bir oyun oynadık. Kesinlikle kazanma arzusundan uzaktık. Amaçsız bir oyuncu grubu gibi görüntü verdik. Oynanan son iki maçta takım çok ciddi bir iyileşme göstermişti. Ama maalesef bugün beklediğimiz sonucu alamadık. Çok üzgünüz. İnşallah bundan sonraki haftalarda bunu telafi ederiz" dedi.



Ersin'in performansına da değinen tecrübeli teknik adam, "Ersin geçen seneki performansından çok uzakta. Penaltı pozisyonunda topa daha erken çıkması lazımdı. Son zamanlarda performansında bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Ama o daha çok genç ve bizim onun üzerine çok gitme hakkımız yok" diye konuştu.



Beşiktaş'ın son haftalardaki performansını istikrarlı olarak değerlendiren Yalçın, "Son haftalarda kazan ve istikrarlı görünen bir takım vardı. İstatistiki anlamda başarı anlamında da yukarıya giden bir takım görüntüsündeydik. Bugün de aynı oyunu takımımızdan bekliyorduk ama maalesef istediğimiz oyun ortaya konulmadı. Mevcut kadromuzla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve çalışacağız da. Oyuna baktığımız zaman yediğimiz goller bu seviyede yenecek goller değil. Böyle çok basit goller yerseniz maç kazanmak biraz zorlaşır. Biz düzeltmek için elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

