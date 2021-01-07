Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması: Listedeki ismi açıkladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 ile geçti.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonrası yaptığı açıklamada, "Fantastik bir skor oldu. Bunu beklemiyorduk. Bugünkü oyundan fazlasıyla memnunuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var. İyi oynayarak kazanmak bizi daha fazla mutlu ediyor" diyen Yalçın, "Gol yemeyi çok kafaya takmamak lazım. Dünyada gol yemeyen takım mı var? Bunları çok abartmamak lazım. Sonuçta kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Önemli olan mücadele etmemiz" dedi.

Yalçın, "2-3 gün önce odama geldi ve konuşma fırsatı da bulduk. Kağıt üzerinde denir ama yeteneği sahada göreceğim. Kendisine de bunu anlattım. 2 maçtır ne anlattığımı anlamış" diye konuştu.

Mandzukic transferinin sorulması üzerine cevap veren Yalçın, "Mario Mandzukic'le ilgileniyoruz, şartlar bize uyarsa olabilir" dedi.

