Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması: Listedeki ismi açıkladı
Sergen Yalçın, transfer iddiaları hakkında "Mario Mandzukic'le ilgileniyoruz, şartlar bize uyarsa olabilir" dedi.
GÜNDEM 07.01.2021, 03:10
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 ile geçti.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonrası yaptığı açıklamada, "Fantastik bir skor oldu. Bunu beklemiyorduk. Bugünkü oyundan fazlasıyla memnunuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var. İyi oynayarak kazanmak bizi daha fazla mutlu ediyor" diyen Yalçın, "Gol yemeyi çok kafaya takmamak lazım. Dünyada gol yemeyen takım mı var? Bunları çok abartmamak lazım. Sonuçta kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Önemli olan mücadele etmemiz" dedi.
Yalçın, "2-3 gün önce odama geldi ve konuşma fırsatı da bulduk. Kağıt üzerinde denir ama yeteneği sahada göreceğim. Kendisine de bunu anlattım. 2 maçtır ne anlattığımı anlamış" diye konuştu.
Mandzukic transferinin sorulması üzerine cevap veren Yalçın, "Mario Mandzukic'le ilgileniyoruz, şartlar bize uyarsa olabilir" dedi.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonrası yaptığı açıklamada, "Fantastik bir skor oldu. Bunu beklemiyorduk. Bugünkü oyundan fazlasıyla memnunuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var. İyi oynayarak kazanmak bizi daha fazla mutlu ediyor" diyen Yalçın, "Gol yemeyi çok kafaya takmamak lazım. Dünyada gol yemeyen takım mı var? Bunları çok abartmamak lazım. Sonuçta kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Önemli olan mücadele etmemiz" dedi.
Yalçın, "2-3 gün önce odama geldi ve konuşma fırsatı da bulduk. Kağıt üzerinde denir ama yeteneği sahada göreceğim. Kendisine de bunu anlattım. 2 maçtır ne anlattığımı anlamış" diye konuştu.
Mandzukic transferinin sorulması üzerine cevap veren Yalçın, "Mario Mandzukic'le ilgileniyoruz, şartlar bize uyarsa olabilir" dedi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 07 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Gaziantep FK
|16
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü