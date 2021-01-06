Sergen Yalçın'dan Rizespor maçı öncesi flaş açıklama!

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçı öncesinde takımının son durumunu değerlendirdi. Yalçın, "İdeal kadroyla çıkıyoruz." dedi.

Aboubakar'ın kendini iyi hissettiğini açıklayan Sergen Yalçın, "Onunla başlama kararı aldık. Kenarda Larin var, N'Koudou iyi durumda. Atiba'yı dinlendiriyoruz. Ocak ayı herkes için zor. Bana göre ideal kadroyla çıkıyoruz." dedi.

"Bugün önemli bir maç oynayacağız. Hafta sonu oynayacağımız Hatayspor maçını düşünemeyiz." açıklamasında bulunan Sergen Yalçın, "Fazla mücadele edip, agresif oynayıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

