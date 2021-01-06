Sergen Yalçın'dan Mandzukic açıklaması: Geliyor mu?

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği iddia edilen Mandzukic ile ilgili sorulara cevap veren Sergen Yalçın, transfer görüşmelerini doğruladı.

Mandzkukic ile ilgilendiklerini açıklayan Sergen Yalçın, "Şartlar bize uygun olursa olabilir. Geniş kadronun kimseye zararı yok. Ancak dediğim gibi şu anda önümüzde net bir şey yok." ifadelerini kullandı.

