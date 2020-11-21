Sergen Yalçın'dan maç sonu itiraf! ''Yakışmadı''
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından basına konuştu.
GÜNDEM 21.11.2020, 21:46
Süper Lig'de Başakşehir karşısında 3:2 zafer kazanan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;
Kazanmak çok önemli, 3 puanla ayrılmamız çok önemliydi. Eksiklerimiz var ama onların yerine oynayacak oyuncularımız da var. İlk yarı özellikle muhteşemdi.
3-0'dan sonra laubali davranışlar iki gol yememize sebep oldu. Son bölümde 10 kişi kalan rakibe karşı yediğimiz iki gol yakışmadı. Oynayan oyuncuların performansından memnunum.
Çok eksik var. Zor şartlarla mücadele ediyoruz. Nkoudou aylardır yok. Gökhan haftalardır yok. Oyuncular korona oluyor, 15 gün yok, 2 gün sonra maça çıkıyor. Zor şartlar bunlar. Bütün arkadaşlar için böyle
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;
Kazanmak çok önemli, 3 puanla ayrılmamız çok önemliydi. Eksiklerimiz var ama onların yerine oynayacak oyuncularımız da var. İlk yarı özellikle muhteşemdi.
3-0'dan sonra laubali davranışlar iki gol yememize sebep oldu. Son bölümde 10 kişi kalan rakibe karşı yediğimiz iki gol yakışmadı. Oynayan oyuncuların performansından memnunum.
Çok eksik var. Zor şartlarla mücadele ediyoruz. Nkoudou aylardır yok. Gökhan haftalardır yok. Oyuncular korona oluyor, 15 gün yok, 2 gün sonra maça çıkıyor. Zor şartlar bunlar. Bütün arkadaşlar için böyle
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