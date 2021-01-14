Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş transfer açıklaması!
Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer açıklamasında bulundu.
GÜNDEM 14.01.2021, 01:26
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Rizespor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, "Bu tür maçları oynamak zordur çünkü oyunun tamamında agresif savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Rakip, savunmadan başka bir şey yapmadı. Böyle maçlarda erken gol bulmanız lazım, bulsak 2-3 de yapabilirdik peşinden." dedi.
Aboubakar hakkında ise Sergen Yalçın, "Zor olmasını bekliyorduk, gayet normal, önemli olan bu maçlarda turu geçmek. Aboubakar'ı 45 dakikada çıkardık, yorgun olduğu çok belliydi. Kadroyu ideal bir şekilde kullanmaya çalışıyorum.Bazı oyuncuların performansı yavaş yavaş yukarı çıkıyor. İyi oynayanlar da beklentinin altında olanlar da vardı. Bu oyun böyle oynanan bir oyun, her zaman çok iyi bir oyun çıkmaz ortaya." diye konuştu.
Yalçın, ara transfer döneminde futbolcu alınıp alınmayacağı konusunda, "Devre arası için raporumu yönetime verdim. Tyler Boyd'u içeri alırsak 15 oluruz. 2 oyuncu almak istediğimi net şekilde söyledim. Bundan sonra ne olur bilemiyorum. Şartlar uygun olur mu, oyuncu gelir mi, bunları bilemiyoruz" dedi.
Aboubakar hakkında ise Sergen Yalçın, "Zor olmasını bekliyorduk, gayet normal, önemli olan bu maçlarda turu geçmek. Aboubakar'ı 45 dakikada çıkardık, yorgun olduğu çok belliydi. Kadroyu ideal bir şekilde kullanmaya çalışıyorum.Bazı oyuncuların performansı yavaş yavaş yukarı çıkıyor. İyi oynayanlar da beklentinin altında olanlar da vardı. Bu oyun böyle oynanan bir oyun, her zaman çok iyi bir oyun çıkmaz ortaya." diye konuştu.
Yalçın, ara transfer döneminde futbolcu alınıp alınmayacağı konusunda, "Devre arası için raporumu yönetime verdim. Tyler Boyd'u içeri alırsak 15 oluruz. 2 oyuncu almak istediğimi net şekilde söyledim. Bundan sonra ne olur bilemiyorum. Şartlar uygun olur mu, oyuncu gelir mi, bunları bilemiyoruz" dedi.
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