Sergen Yalçın'dan kritik açıklama: Zorlanıyoruz

Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibini N'Koudou ve Hasic’in golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti ve Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada hata yapmayarak liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten Yalçın, oyuncularını övdü ve ekledi: "Çok memnunuz böyle bir pozisyon aldığımız için. Zor dönemeçten ve virajlardan çıktık buraya gelene kadar. Öncelikle kazandığımız için de memnunuz çünkü zor bir oyun oynadık çok savunma yapıp arkada bekleyen bir takıma karşı."



Bu maçlar kolay olmuyor, böyle bir oyun bekliyorduk maçtan önce. Kontratak imkanı vermedikçe bir yerlerde pozisyon bulup gol yapabilirdik illaki. Bu tür maçlarda gol geç gelebiliyor, gayet doğal. Oyuncularım akıllı oynayıp sağlam durdular. Çarşamba günü maçımız var, o maça hemen hazırlanmamız lazım, çok fazla bu maça takılıp kalamayız."



"Böyle bir süreçle başkanımız ve asbaşkanımızın yanımızda olmasını isterdik. İnşallah yanımızda olurlar ve kısa sürede dönerler. Tüm pandemi hastaları sağlıklarına kavuşur inşallah bir an önce. Pandemi sıktı artık, dünya inşallah sağlıklı hale gelir kısa sürede. Sondaki hareket birlikteliğin ve beraberliğin simgesi. Yönetimi ve birbirlerini çok seviyorlar. Ortam da çok güzel. Herkes birbiri için sahada mücadele ediyor. Bizde as, yedek, o oynadı ayrımı yok, herkes oynayabilir."



"Bazen rotasyon yapalım diyoruz ama bizde rotasyon yok, zaten her oyuncumuzu oynatıyoruz. O gün kim gerekiyorsa onu oynatıyoruz. Oyuncularımız da farkında. Onların saygısını ve güvenini kazanmak çok önemli, bunu kazanıysak ne mutlu bizim ekibimize."