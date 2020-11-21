Sergen Yalçın'dan itiraf: Eksiğimiz çok

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Başakşehir'le karşılaşıyor. Maç öncesinde Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Eksiklerimizin olduğu bir gerçek. Hasta olanlar var geri dönenler var. Hayat herkes için aynı. Onların yerine koyabileceğimiz oyuncularımız var. Dorukhan, Necip, Rıdvan zaten oynayan oyuncumuz. Güçlü bir takımla oynayacağız. İyi hazırlandık. Önce görelim, maçtan sonra bir daha konuşalım.

Josef'i de stoper oynatabilirdik. Bu opsiyonu uygun gördüm. Oyundaki durum nedir ona göre bir değerlendirme yapacağız. N'Koudou ve Gökhan döndü ancak sakatlıktan döndükleri için hemen kullanmak istemedik. Oyunun gidişatına göre hamleler yapacağız.

