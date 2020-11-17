Sergen Yalçın'dan ilginç sokağa çıkma yasağı yorumu

Sergen Yalçın, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen yeni kısıtlamalara ilişkin, "Sokağa çıkma yasağı saat 8'de başlıyor. Bizim maçlar saat 7'de başlıyor. İlk yarıyı oynayıp bırakacağız galiba" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu’nun önerilerinin görüşüldüğü Kabine sonrası açıklama yaptı.

Toplantıda sokağa çıkma yasağının da görüşüldüğü biliniyordu. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada, hafta sonları saat 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Yasak kararını Haber Global’de Candaş Tolga Işık’ın programında canlı yayında öğrenen Yalçın’ın sıcağı sıcağına yaptığı yorum sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın hafta sonunda Cumartesi saat 19.00’da Başakşehir ile oynanacak maçı hatırlatarak, “Sokağa çıkma yasağı saat 8'de başlıyor. Bizim maçlar saat 7'de başlıyor. İlk yarıyı oynayıp bırakacağız galiba” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Covid-19'dan dolayı maçların ertelenmeyeceği ve hükmen yenilgi kararı alınacağı iddiasıyla ilgili de konuşan Yalçın "Ligin bir anlamı kalmayacak böyle bir durum ortaya çıkarsa. Küme düşme hattı var, hedefe oynama var... Herkesi etkiler. Çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Birçok karar gibi bunun da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle TFF'nin yabancı kuralı kararı var. Onu da bayağı eleştirmiştim. Maalesef bu da çok sağlıklı bir karar gibi durmuyor" açıklamasında bulundu.

