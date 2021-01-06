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Sergen Yalçın'dan Hasic yorumu: "Bizi biraz sıkıntıya soktu"
Sergen Yalçın maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunarak Hasic hakkında "Hasic bizi biraz sıkıntıya soktu. Benim gibi gol attı. O çocuktan adam olur" dedi.
GÜNDEM 06.01.2021, 21:50
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u evinde 6-0 yendi. Sergen Yalçın, karşılaşamada attığı müthiş gol ile dikkat çeken Hasic hakkında açıklamalarda bulundu.
"Hasic bizi biraz sıkıntıya soktu. Benim gibi gol attı" diyen Yalçın, "İki üç gün önce odama geldi, kendisiyle konuştuk. Yetenekli oyuncu kağıt üzerinde olmaz. Ben yeteneği sahada göreceğim. Ben kendisine de söyledim. O çocuktan olur. Ancak bu oyunun nasıl oynaması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Bizim istediğimiz şekilde oynayabilir ancak." ifadelerini kullandı.
"Hasic bizi biraz sıkıntıya soktu. Benim gibi gol attı" diyen Yalçın, "İki üç gün önce odama geldi, kendisiyle konuştuk. Yetenekli oyuncu kağıt üzerinde olmaz. Ben yeteneği sahada göreceğim. Ben kendisine de söyledim. O çocuktan olur. Ancak bu oyunun nasıl oynaması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Bizim istediğimiz şekilde oynayabilir ancak." ifadelerini kullandı.
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