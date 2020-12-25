Sergen Yalçın'dan Halis Özkahya'ya sitem!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından hakem Halis Özkahya'ya sitem etti. 48 yaşındaki teknik adam, maç sonrası yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a verdiği röportajda Cyle Larin'in faul nedeniyle iptal edilen golünün nizami olduğunu savunurken şunları kaydetti:



"Kolay değil, zor bir maçtı. Ankaragücü iyi mücadele ediyor. Savaşan ve agresif bir takımla karşılaştık. Soğuk bir Ankara akşamında alınan bu üç puan bizim için sevindirici. Rakiplerimizin kazandığı bir haftada bizim de galip gelerek öndeki grubun içinde olmamız gerekiyordu. Bu yüzden çok değerli bir galibiyet elde ettik.

Devre arasında oyunculara duran toptan mutlaka gol atmamız gerektiğini söyledim. Yan toplarda çok tehlikeli bir takımız. Hafta başı bu maça özel bir duran top çalışması da yaptık ve başarılı olduk. Bazı oyuncularımız yoruldular ve düşüş yaşıyorlar. Bu da çok normal. Çünkü Zor bir periyodun içine girdik.

Her mevkide farklı oyuncuları sahaya sürmek zorundayız. Sürekli aynı isimlerle oynayamayız. Netice de futbolcular da birer insan. Bugün çok iyi bir futbol ortaya koyamadık ama galip gelmek önemliydi. Gol yemediğin zaman kazanıyorsun. Çünkü büyük takımsın ve ekstra oyuncuların var. Fakat hiçbir takım 90 dakika boyunca iyi performans sergileyemez. Maçlar bölümler halinde iyi oynanır.

Adem Ljajic ve Gökhan Töre zaten bir aydır bizimle değil. Pazartesiye kadar yetişeceklerini sanmıyorum. Fabrice N'Sakala sakatlandı ama kendisinin durumunu bilmiyorum. Futbolda her zaman iyi oyun olmaz.

Ankaragücü'nün savunmamızın arkasına attığı topların hepsi ofsayt. Bunlar pozisyon falan değil. Oyuncu 20 metre ofsaytta ama hakem VAR’ı bekliyor. Cyle Larin’in attığı golde kafa vuruşundan önce düdük çaldı hakem. Pozisyonun faul olduğunu da düşünmüyorum. Hakem golden önce karar verince VAR’a da gidemedi. Peki neden düdük çalıyorsun? Golü ver ve bekle. var. Bu VAR niye var? Bu pozisyonlar için değil mi? Faul varsa VAR'dan uyarı gelir ve sen de gidip bakarsın.

O pozisyonda Ankaragücü'nde hava topuna çıkan oyuncu kısa boylu. Pozisyonun faul ile alakası yok. Halis Hoca'nın neden düdük çaldığını anlamadım. Sezon başından beri VAR'dan lehimize karar çıkmadı. Sürekli 10 kişi kalıyoruz ve VAR'dan aleyhimize penaltı veriliyor.

Ben Alanyaspor maçından sonra Türk futbolunun ne hâle geldiğini anlattım. Sonrasında neler olduğunu gördünüz. TFF bana sportmenliğe aykırı hareketten ceza veriyor. Bu söylediklerimde sportmenliğe aykırı ne var? Sadece sitemimi belirtiyorum."

